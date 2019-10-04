https://static.news.ru/photo/2cdf0f8c-e6e5-11e9-8298-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

ВВС Бельгии, входящие в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, опубликовали сделанную в полёте фотографию российского истребителя Су-34 в тепловизионном прицеле.

Наши F-16 и экипажи уже 16 раз поднимались в воздух по тревоге и выполнили восемь перехватов, — говорится в сообщении НАТО.

After one month of safeguarding the Baltic airspace, the @BeAirForce conducted already 109 sorties totalising 191 flying hours. Our #F16 aircraft and crew were already scrambled 16 times and performed 8 interceptions. Yesterday our pilots encountered a #SU34 and SU-24. pic.twitter.com/FsnYyO4WYl — Belgian Air Force (@BeAirForce) 4 октября 2019 г.

Отмечается также, что бельгийские лётчики обнаружили в воздушном пространстве российские истребители Су-34 и Су-24, однако цель отслеживания военных самолётов РФ, а также их точное местоположение не указаны.

С апреля 2004 года охраной воздушного пространства прибалтийских стран занимаются в порядке ротации самолёты стран НАТО, базирующиеся в Литве на аэродроме Зокняй, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что Министерство обороны РФ опровергло заявление властей Эстонии о нарушении воздушной границы балтийской страны самолётом Су-34. В ведомстве подчеркнули, что российский истребитель 23 сентября выполнял плановый перелёт по согласованному маршруту в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. Экипаж Су-34 всё время находился на связи, в том числе с эстонскими диспетчерами.