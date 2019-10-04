Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

ВВС Бельгии, входящие в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, опубликовали сделанную в полёте фотографию российского  истребителя Су-34 в тепловизионном прицеле.

Наши F-16 и экипажи уже 16 раз поднимались в воздух по тревоге и выполнили восемь перехватов, — говорится в сообщении НАТО.

Отмечается также, что бельгийские лётчики обнаружили в воздушном пространстве российские истребители Су-34 и Су-24, однако цель отслеживания военных самолётов РФ, а также их точное местоположение не указаны.

С апреля 2004 года охраной воздушного пространства прибалтийских стран занимаются в порядке ротации самолёты стран НАТО, базирующиеся в Литве на аэродроме Зокняй, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что Министерство обороны РФ опровергло заявление властей Эстонии о нарушении воздушной границы балтийской страны самолётом Су-34. В ведомстве подчеркнули, что российский истребитель 23 сентября выполнял плановый перелёт по согласованному маршруту в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. Экипаж Су-34 всё время находился на связи, в том числе с эстонскими диспетчерами.

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