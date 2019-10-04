ВВС Бельгии, входящие в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, опубликовали сделанную в полёте фотографию российского истребителя Су-34 в тепловизионном прицеле.
Наши F-16 и экипажи уже 16 раз поднимались в воздух по тревоге и выполнили восемь перехватов, — говорится в сообщении НАТО.
After one month of safeguarding the Baltic airspace, the @BeAirForce conducted already 109 sorties totalising 191 flying hours. Our #F16 aircraft and crew were already scrambled 16 times and performed 8 interceptions. Yesterday our pilots encountered a #SU34 and SU-24. pic.twitter.com/FsnYyO4WYl
Отмечается также, что бельгийские лётчики обнаружили в воздушном пространстве российские истребители Су-34 и Су-24, однако цель отслеживания военных самолётов РФ, а также их точное местоположение не указаны.
С апреля 2004 года охраной воздушного пространства прибалтийских стран занимаются в порядке ротации самолёты стран НАТО, базирующиеся в Литве на аэродроме Зокняй, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что Министерство обороны РФ опровергло заявление властей Эстонии о нарушении воздушной границы балтийской страны самолётом Су-34. В ведомстве подчеркнули, что российский истребитель 23 сентября выполнял плановый перелёт по согласованному маршруту в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. Экипаж Су-34 всё время находился на связи, в том числе с эстонскими диспетчерами.