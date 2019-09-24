https://static.news.ru/photo/255e30ec-dec2-11e9-b225-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство обороны РФ опровергло заявление властей Эстонии о нарушении воздушной границы балтийской страны самолётом Су-34.

В ведомстве подчеркнули, что российский истребитель 23 сентября выполнял плановый перелёт по согласованному маршруту в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. Экипаж Су-34 всё время находился на связи, в том числе с эстонскими диспетчерами.

Полёт российского самолёта осуществлён в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государства, — цитирует ТАСС представителя Минобороны России.

Ранее News.ru писал, что в Главном штабе Сил обороны Эстонии заявили, что российский истребитель Су-34 вечером 23 сентября нарушил воздушную границу балтийской республики. По данным эстонских военных, самолёт без разрешения менее чем на минуту вошёл в воздушное пространство республики в районе острова Вайндлоо. Из-за инцидента МИД страны вызвал посла России и вручил ему ноту.