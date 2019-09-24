https://static.news.ru/photo/9bd28cf8-debf-11e9-9270-fa163e074e61_660.jpg Фото: pildid.mil.ee

В Главном штабе Сил обороны Эстонии заявили, что российский истребитель Су-34 вечером 23 сентября нарушил воздушную границу балтийской страны.

По данным эстонских военных, самолёт без разрешения менее чем на минуту вошёл в воздушное пространство республики в районе острова Вайндлоо.

У Су-34 был выключен транспондер, полётный план представлен не был. Самолёт не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами, — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы Главного штаба Сил обороны Эстонии.

В заявлении ведомства уточняется, что из-за инцидента МИД страны вызвал посла России и вручил ему ноту.

Как писал News.ru, истребители южнокорейских ВВС открыли огонь по российским бомбардировщикам Ту-95, которые якобы вторглись в воздушное пространство страны в Японском море. Инцидент произошёл в районе спорных островов Токто, расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова. Предупредительные выстрелы были сделаны после второго нарушения воздушной границы российскими военными самолётами.