Истребители южнокорейских ВВС открыли огонь по российским бомбардировщикам Ту-95, которые якобы вторглись в воздушное пространство страны в Японском море.
Как сообщает агентство
Отмечается, что предупредительные выстрелы были сделаны после второго нарушения воздушной границы российскими военными самолётами.
Как писал News.ru, Сеул рассчитывает, что президент России Владимир Путин посетит Южную Корею к концу текущего года, но точная дата пока не согласована. Об этом сообщил посол Республики Корея в Москве У Юн Гын.