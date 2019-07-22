https://static.news.ru/photo/7c9e4ef8-acf6-11e9-9aec-fa163e074e61_1024.jpg Фото: adim Savitsky/Global Look Press

Истребители южнокорейских ВВС открыли огонь по российским бомбардировщикам Ту-95, которые якобы вторглись в воздушное пространство страны в Японском море.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея, инцидент произошёл в районе спорных островов Токто, расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова.

Отмечается, что предупредительные выстрелы были сделаны после второго нарушения воздушной границы российскими военными самолётами.

Как писал News.ru, Сеул рассчитывает, что президент России Владимир Путин посетит Южную Корею к концу текущего года, но точная дата пока не согласована. Об этом сообщил посол Республики Корея в Москве У Юн Гын.