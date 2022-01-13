Предложение Бастрыкина вернуть контроль за оружием в МВД раскритиковали

Возвращение МВД контроля за оборотом оружия не уменьшит количество преступлений, заявил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин «Радио 1». Он объяснил, что доля преступлений с использованием легального оружия ничтожна.

Легальным оружием совершается 0,4% от всех преступлений с оружием, которые совершаются в стране. То есть это минимальный процент — на уровне погрешности, — сказал президент правления СРО Союз «Содружество Миротворец» Михаил Аничкин.

Он отметил, что легальным оружием владеют ответственные и законопослушные граждане. Перевод контроля другому ведомству не решит вопрос снижения преступлений с применением оружия. Вместо этого Аничкин предложил сосредоточиться на выявлении тех, кто замышляет преступления.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости вернуть из Росгвардии в МВД контроль за оборотом оружия и патронов. Инициатива объясняется рядом происшествий в учебных заведениях, отметил он. Бастрыкин пояснил, что инициативы в настоящее время находятся на этапе межведомственного обсуждения.