Бастрыкин предложил вернуть в МВД из Росгвардии контроль за оружием

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки поступления в гражданский оборот вакцины от коронавируса для подростков. По его словам, это должно случиться на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а ещё ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот, — подчеркнул учёный....