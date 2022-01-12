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Бастрыкин предложил вернуть в МВД из Росгвардии контроль за оружием

05:21, 13 января 2022
Бастрыкин предложил вернуть в МВД из Росгвардии контроль за оружием Александр Бастрыкин Фото: Russian Investigative Committee/Global Look Press
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости вернуть из Росгвардии в МВД контроль за оборотом оружия и патронов. Инициатива объясняется рядом происшествий в учебных заведениях, отметил он в беседе с РИА Новости.

Бастрыкин пояснил, что инициативы в настоящее время находятся на этапе межведомственного обсуждения.

В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов, — подчеркнул главный следователь страны.

Ранее стало известно, что Запад с помощью фильмов и игр дестабилизирует российскую молодёжь, заявил Александр Бастрыкин. Он добавил, что отрицательные персонажи с русскими фамилиями стали «латентным оружием пропаганды». По его словам, Запад тиражирует идею «русской угрозы» среди молодого поколения.

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