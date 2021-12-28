Бастрыкин обвинил Запад в гибридной войне с помощью фильмов и игр

Запад с помощью фильмов и игр дестабилизирует российскую молодёжь, заявил «Российской газете» председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, добавив, что отрицательные персонажи с русскими фамилиями стали «латентным оружием пропаганды». По его словам, Запад тиражирует идею «русской угрозы» среди молодого поколения, стирает национальную идентичность и склоняет к употреблению веществ и антисоциальному поведению.

Западный кинематограф, производители компьютерных игр, привлекающие молодёжь, насквозь пропитаны желанием представить нашу страну в негативном свете. Как мы знаем, их герои с русскими фамилиями и очевидно утрированными личностными качествами нередко выступают антагонистами различных произведений и компьютерных игр, — цитирует издание Бастрыкина.

По его мнению, логика противостояния «русской угрозе» вшита в сюжет многих популярных произведений даже фантастического жанра, что делает их также «латентным оружием пропаганды». При этом в фильмах акцентируют внимание на таких ценностях, как право сильного, эгоизм, нередко приветствуется насилие и «убийства, совершённые якобы во благо».

Сделав ставку на удар по молодёжи, они прекрасно понимают, как можно дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Молодёжь, попадая под влияние негативных, в том числе прозападных течений, теряет свою национальную идентичность, но что ещё страшнее, начинает употреблять наркотики, вступать в запрещённые группировки, совершать преступления, — резюмировал он.

Информация о поручении Бастрыкина проверить творчество Oxxxymiron и Noize MC на экстремизм появилась 5 декабря. Вскоре автор инициативы блогер Дмитрий Якушев признался, что его пост в соцсетях с предложением изучить треки музыкантов на предмет экстремизма и реабилитации нацизма был шуткой, и призвал СК отменить проверку.

Позже в общественном движении «Ветераны России» сообщили, что намерены уже «по-настоящему» обратиться к Бастрыкину с просьбой проверить творчество рэперов. Заодно в организации призвали СК проверить блогера на ложный донос.