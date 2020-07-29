Появилось видео перевозки МиГ-29 внутри Ан-22

Министерство обороны обнародовало видео переброски истребителя четвёртого поколения МиГ-29 из Московской в Тверскую область. Её осуществили с помощью самолёта Ан-22 «Антей» военно-транспортной авиации (ВТА).
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Как пояснили в ведомстве, транспортировка потребовалась, чтобы установить МиГ-29 в качестве памятника на территории Тверского суворовского училища.
Перевозка осуществлялась в разобранном виде. Для этого с истребителя сняли хвостовое оперение и крылья. Их с помощью специализированного крана разместили на ложементах, а фюзеляж закрепили в грузовой кабине Ан-22.
После доставки истребителя на аэродром Мигалово в Твери МиГ-29 будет собран специалистами инженерно-авиационной службы на базе технико-эксплуатационной части тверского соединения ВТА.
Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что Минобороны Индии одобрило приобретение у России 21 истребителя МиГ-29, а также модернизацию 59 уже имеющихся на вооружении военно-воздушных сил страны таких самолётов.
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