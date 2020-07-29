Появилось видео перевозки МиГ-29 внутри Ан-22

Фото: mil.ru

В Польше предположили, с чем могла быть связана приостановка поставок зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» из России в Китай.

Как сообщает польское издание Defence24, причинами появившихся проблем могла стать пандемия коронавируса, а также возникшее напряжение в китайско-индийских отношениях. Это не первый случай, когда российские С-400 стали предметом сложной политической...