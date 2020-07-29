Оружие

Появилось видео перевозки МиГ-29 внутри Ан-22

15:40, 29 июля 2020
Фото: mil.ru

Министерство обороны обнародовало видео переброски истребителя четвёртого поколения МиГ-29 из Московской в Тверскую область. Её осуществили с помощью самолёта Ан-22 «Антей» военно-транспортной авиации (ВТА).

Ролик появился на YouTube-канале Минобороны.

Как пояснили в ведомстве, транспортировка потребовалась, чтобы установить МиГ-29 в качестве памятника на территории Тверского суворовского училища.

Перевозка осуществлялась в разобранном виде. Для этого с истребителя сняли хвостовое оперение и крылья. Их с помощью специализированного крана разместили на ложементах, а фюзеляж закрепили в грузовой кабине Ан-22.

После доставки истребителя на аэродром Мигалово в Твери МиГ-29 будет собран специалистами инженерно-авиационной службы на базе технико-эксплуатационной части тверского соединения ВТА.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что Минобороны Индии одобрило приобретение у России 21 истребителя МиГ-29, а также модернизацию 59 уже имеющихся на вооружении военно-воздушных сил страны таких самолётов.

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