Индия купит у России более 20 истребителей МиГ-29

https://static.news.ru/photo/6cb1cdf0-bc66-11ea-9298-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Минобороны Индии одобрило приобретение у России 21 истребителя МиГ-29, а также модернизацию 59 уже имеющихся на вооружении ВВС страны таких самолётов.

В общей сложности на закупку и обновление истребителей правительство Индии планирует потратить около $980 млн.

Кроме того, Минобороны одобрило покупку 12 самолётов Су-30МКИ, которые выпускаются индийской корпорацией Hindustan Aeronautics Ltd. по российской лицензии. На это будет выделено примерно $1,35 млрд.

Решение о покупке и модернизации самолётов принято на фоне обострения отношений между Индией и Китаем с целью усиления боеспособности ВВС страны, сообщает PTI.

Ранее NEWS.ru писал, что напряжённость в индийско-китайских отношениях достигла максимума за последние пять лет. Некоторое время назад между двумя державами произошло вооружённое столкновение в спорном приграничном районе Ладакх (географическая и историческая область в Индии), в котором погибло 20 человек. После него Индия начала переброску в регион ударных вертолётов Apache и истребителей. Кроме того, на место прибыли вертолёты Chinook. Машины способны перевозить артиллерию в высокогорные районы.

Инцидент стал первым столкновением с жертвами за 40 лет на территории, которая всё это время является предметом разногласий между Пекином и Нью-Дели. При этом обе стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта.