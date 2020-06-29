Индия перебрасывает на границу с КНР средства уничтожения воздушных целей

https://static.news.ru/photo/031536ea-b9f8-11ea-a3f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Musaib Mushtaq/Global Look Press

Напряжённые отношения между Китаем и Индией достигли максимума за последние десять лет. Между двумя ядерными державами недавно произошло вооружённое столкновение в спорном приграничном районе Ладакх (географическая и историческая область в Индии).

Нью-Дели, по предварительным данным, разворачивает системы ПВО вдоль границы с КНР из-за постоянного наращивания сил Пекином, передаёт портал AMN.

An #Exclusive image via @AuroraIntel inspects the changes at #HOTSPRINGS since may, earlier where tanks & towed artillery were spotted .. this 22 June image shows how #China PLA forces have dug in with adequate camouflage & reorganized their earlier positioning #IndiaChinaFaceOff https://t.co/HlHaJJpdvp pic.twitter.com/DT0yq68C7O — d-atis (@detresfa_) June 27, 2020

В конце июня Индия перебросила на востоке Ладакха ударные вертолёты Apache и истребители для укрепления обороноспособности после столкновения с китайскими военнослужащими. Кроме того, на место прибыли вертолёты Chinook. Машины способны перевозить артиллерию в высокогорные районы.

В акватории Бенгальского залива ВМС Индии также усилили присутствие боевых кораблей. Издание отметило, что действия Нью-Дели являются чётким сигналом для Пекина о готовности Индии к эскалации конфликта на линии фактического контроля в Ладакхе.

Напряжённость на индийско-китайской границе возросла в мае. Пекин и Дели в этот период несколько раз обвинили друг друга в пересечении демаркационной линии на спорной территории в регионе Ладакх, расположенном между горными системами Куньлунь и Гималаи.

15 июня 2020 года военнослужащие двух стран вступили в бой на этом участке границы. По некоторым данным, стороны при этом использовали только холодное оружие. Власти Индии объявили о 20 убитых со своей стороны. Китайский МИД подтвердил конфронтацию, умолчав при этом о потерях среди военнослужащих КНР, писал NEWS.ru.

Инцидент стал первым столкновением с жертвами за 40 лет на территории, которая всё это время является предметом разногласий между Пекином и Нью-Дели. При этом обе стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта.