https://static.news.ru/photo/4a7d92a8-2965-11ea-b600-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что серийная поставка 74 самолётов Су-57 на вооружение в России будет проходить в два этапа.

Су-57 будет поступать в войска в два этапа. Первые самолёты будут закуплены с двигателями четвёртого поколения, поставки которых спланированы до середины 2020 годов, — рассказал газете «Красная звезда» Криворучко.

На втором этапе, по его словам, начнутся поставки с силовыми установками пятого поколения, имеющими «повышенную топливную эффективность и меньшую стоимость жизненного цикла». Когда завершатся поставки в рамках второго этапа, Криворучко не уточнил.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Как писал NEWS.ru, китайский портал Sohu назвал Су-57 истребителем поколения 4+++. В материале говорится о том, что декабрьское крушение самолёта может создать трудности в его развитии. Авторы считают, что «русским нужно работать усерднее». В противном случае, по их мнению, страна может отстать от других государств в ряде отраслей. Журналисты отметили, что причина неудач — недостаточное финансирование и некачественные детали, используемые в производстве.