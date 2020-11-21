Посол Израиля в РФ назвал две причины активности Ирана в Сирии

https://static.news.ru/photo/3380a068-2c9d-11eb-a3a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azalden Idlib / INA Photo Agency/Global Look Press

Иран должен покинуть Сирию. Политика Тегерана в данной стране угрожает безопасности Израиля, считает посол еврейского государства в РФ Александр Бен Цви.

К сожалению, в Сирии присутствие Ирана довольно значительное. И иранские силы, и различные подразделения проиранской военизированной милиции активно действуют на границе с Израилем, — цитирует дипломата «Интерфакс».

Он назвал две причины активной политики республики в сирийском направлении. Во-первых, Иран хочет сформировать шиитский коридор из Тегерана через Ирак, САР и Ливан к берегам Средиземного моря. Во-вторых, существует реальная угроза Иерусалиму из-за действий ИРИ в Сирии.

Накануне израильские военные зарегистрировали пуск очередного снаряда из сектора Газа. На юге Израиля в городе Ашкелон сработали сирены тревоги, предупредившие о возможном ракетном обстреле. Ещё в августе из сектора Газа стали запускать в сторону Израиля воздушные шары со взрывными устройствами. В ответ армия Израиля ежедневно бомбила военную структуру палестинского движения ХАМАС.

Ранее NEWS.ru писал, что израильская армия 15 ноября сообщила о двух ракетах, запущенных из сектора Газа по южной и центральной частям страны. Система ПВО «Железный купол» выпустила ракеты-перехватчики.