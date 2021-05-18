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«Подразнить русских»: британцы оценили заход корабля Trent в Чёрное море

11:59, 18 мая 2021
Фото: royalnavy.mod.uk

Читатели британского таблоида Daily Mail со скепсисом отнеслись к сообщениям о заходе патрульного корабля Королевского флота Trent в Чёрное море. В комментариях к новости об этом событии высказывалось мнение, что Trent должен только «подразнить русских», не решая при этом серьёзных задач. 

Один из читателей напомнил, что суда, подобные Trent, используются для патрулирования экономических рыбопромысловых зон. Комментатор задался вопросом, не намерены ли британские моряки «ловить в Чёрном море селёдку».

Отправиться в такое время года в небольшой круиз — совсем неплохо. Надеюсь, моряки хорошо загорят. Наслаждайтесь, парни, — иронично высказался читатель с никнеймом Carlosmott1919.

Другой посетитель сайта издания поставил под сомнение эффективность британского флота в целом.

Ноль угрозы для России. Лучше бы они отправили свой катер в Южно-Китайское море, или к Ирану, или устроили погоню за парой французских рыбацких лодок. Британский флот стал бледной тенью самого себя, — высказался читатель.

В комментариях также встречались призывы прекратить антироссийскую пропаганду. Кроме того, командованию британского флота посоветовали обратить внимание на происходящее у них «под носом» — в проливе Ла-Манш, где Trent можно было бы использовать для упреждения нелегальной миграции.

Британское судно вошло в акваторию Чёрного моря 16 мая. Время нахождения кораблей нечерноморских стран, согласно Конвенции Монтрё, ограничено 21 сутками.

Ранее практику отправки кораблей Королевского флота в Чёрное море прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он порекомендовал властям Великобритании сэкономить на военной помощи Украине.

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