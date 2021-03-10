Оружейники России решили уничтожать беспилотники гранатами с сетью

https://static.news.ru/photo/1ca098aa-8240-11eb-8629-96000091f725_660.jpg Фото: Stephan Schulz/ZB/Global Look Press

Специальный гранатомётный боеприпас с сетью для уничтожения и захвата беспилотных летательных аппаратов создали в Военной академии РВСН имени Петра Великого. Патенты опубликовали на официальном портале Федерального института промышленной собственности.

Согласно документам, боевую часть снаряда выполнили из отдельных элементов. Они находятся внутри корпуса гранаты. Поражающие сегменты скрепляются гибкими элементами, образующими сеть. Кроме того, внутри боеприпасов разместят защитные металлические контейнеры в форме цилиндров для обеспечения сохранности, компактного расположения и направленного раскрытия сети после выстрела.

Боеприпас для гранатомёта против беспилотных летательных аппаратов содержит метательную и боевую часть, — говорится на сайте ФИПС.

Накануне генеральный директор оружейного концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов рассказал американским журналистам, почему новейшая разработка компании — автомат АК-19 — спроектирована с учётом использования патронов принятого в странах НАТО калибра. Новый автомат представили на оружейной выставке IDEX 2021 в Объединённых Арабских Эмиратах.

АК-19 нужно заряжать боеприпасами калибра 5,56×45 мм, принятыми на вооружение в странах Альянса в 1980-х годах. Автомат оснащён складывающимся прикладом регулируемой длины, улучшенным прицелом, быстросъёмным глушителем и планкой Пикатинни.

Как писал NEWS.ru, индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев назвал автомат Калашникова брендом, который не нуждается в представлении за рубежом. Он подчеркнул, что иностранные заказчики всегда проявляют повышенный интерес к новинкам концерна.