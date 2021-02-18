«Автомат Калашникова — это бренд»: в Ростехе рассказали о новейших АК-12

https://static.news.ru/photo/8e4ba628-725c-11eb-b987-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новейший автомат АК-12 российского концерна «Калашников» поставляется в армию России с 2018 года. Как рассказал индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, с того времени на его базе было сделано несколько серий оружия под разные калибры.

Автоматы Калашникова — это бренд, не нуждающийся в представлении, в том числе и за рубежом. Поэтому иностранные заказчики всегда проявляют интерес к нашим новинкам, — поделился Оздоев.

По его словам, за два с лишним года в армию ушли тысячи АК-12, потому что автомат соответствует выросшим требованиям Минобороны и по кучности стрельбы, и по эргономике, и по надёжности.

Изначально автомат создавался как часть экипировки солдата будущего «Ратник». Его неоднократно испытывали, дорабатывали и улучшали, прежде чем запустить в массовое производство.

Оздоев выразил мнение, что российские автоматы станут бестселлерами на рынке вооружений, пишут «Известия». Причём не только АК-12, но и АК-15. А новый АК-19, который ещё даже не вышел в серию, уже привлекает потенциальных покупателей. Его впервые представят зарубежным покупателям на выставке IDEX 2021.

Как писал NEWS.ru, скоро на вооружение ВДВ поступит новая десантируемая боевая техника на бронированном гусеничном и колёсном шасси. Новые машины будут десантировать с парашютами на базовых шасси БМД-4М и БТР-МДМ. Об этом сообщил заместитель командующего ВДВ Анатолий Концевой.