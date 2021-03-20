NI: США не хватает новейших истребителей

https://static.news.ru/photo/8fc1925c-8a3e-11eb-887a-96000091f725_660.jpg Фото: U.S. Air Force photo by Staff Sgt.Katerina Slivinske/wikimedia.org

Нехватка стелс-истребителей у США не позволит противостоять России и Китаю в случае войны. Об этом пишет обозреватель The National Interest Крис Осборн.

ВВС США, несмотря на наличие F-22 и F-35, в целом испытывают нехватку истребителей пятого поколения. Основную же часть авиапарка составляют самолёты четвёртого поколения, которые не могут проникать в воздушное пространство противника незамеченными, считает Осборн. С ним согласен бывший пилот F-15 и генерал ВВС Дэвид Дептул.

ВВС США нужны самолёты, которые могут проникать в зоны действия ПВО противника, — приводит издание слова Дептула.

Он добавил, что Россия и Китай наращивают парк самолётов пятого поколения, таких как Су-57 и J-31, с которыми истребители четвёртого поколения не смогут тягаться в воздушном бою. К тому же такие зенитно-ракетные комплексы, как С-400, также могут создать проблему.

Как писал NEWS.ru, американские стелс-истребители F-22 и F-35 имеют недостатки, которые делают их уязвимыми мишенями для противника. The National Interest отмечает, что российские загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» отлично справляются с задачей обнаружения стелс-самолётов в небе. Они легко могут отследить F-35 на больших расстояниях.