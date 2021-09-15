«Бусы туземцам»: военный эксперт о передаче США Украине систем ПРО

Военный эксперт Анатолий Матвийчук усомнился, что системой ПРО «Железный купол», которую США планируют передать Украине, можно напугать Россию. По его мнению, эту проблему Москва может легко решить, усилив противоракетную группировку, пишет «ПолитРоссия».

Как рассказал изданию Матвийчук, Россия может лишь немного понервничать из-за того, что на Украине появится наступательное ракетное вооружение.

Данная система может использоваться не только как ПРО, но и в качестве платформы для запуска ракет по наземным целям. В таком случае нам просто придётся усилить свою противоракетную группировку в этом направлении. Вот и всё, — пояснил специалист.

Он также считает, что «Железный купол» едва ли сможет стать предметом давления на РФ. Как раз наоборот, передача американского вооружения Украине почти всегда сопровождалась шантажом Киева со стороны Вашингтона.

По словам Матвийчука, США лишают украинскую власть будущих перспектив в собственном оборонно-промышленном комплексе, продавая ей ракеты 1970-х годов без интеллектуального сопровождения.

Впаривают отработанный материал, как бусы туземцам, и говорят, радуйтесь, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ряд членов Конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку о продаже или передаче Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе «Железный купол».

Система ПРО «Железный купол», созданная израильской компанией Rafael, находится на вооружении армии обороны Израиля с 2011 года. В 2018-м Пентагон получил от страны несколько таких установок, но они так и не были полностью интегрированы в американскую систему ПPО. Основными проблемами стали технические несоответствия и неприспособленность израильских компонентов для работы в новой армейской системе командования и управления США.