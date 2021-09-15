В Конгресс США внесён законопроект о передаче Украине системы ПВО

В палате представителей Конгресса США зарегистрирован законопроект, согласно которому Соединённые Штаты могут начать поставку Украине израильских систем противовоздушной обороны «Железный купол». В случае принятия поправок в законопроект об оборонной политике 2022 финансового года администрация Джо Байдена будет обязана продать или передать Киеву системы противовоздушной и противоракетной обороны. В этот список могут быть включены компоненты двух батарей ПРО «Железный купол». Об этом пишет Politico.

Россия давно жаловалась на американскую систему противоракетной обороны в Румынии, утверждая, что она может быть использована в наступательных целях, но США и НАТО это обвинение отвергли, — отмечается в статье.

Пентагон в 2019 году получил от Израиля нeсколько установок «Железный купол», но они так и не были полностью интегрированы в американскую систему ПPО. Основными проблемами стали технические несоответствия и неприспособленность изрaильских компонентов для работы в новой армейской системе командования и упрaвления США.

Ранее сирийская журналистка и активистка Марам Сусли, которая поддерживает Палестину в конфликте против Израиля, обвинила израильских политиков в том, что они тратят деньги американских налогоплательщиков. По словам журналистки, ракеты, которые армия Израиля использует в «Железном куполе», стоят по $80 тысяч.