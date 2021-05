«По $80 тысяч за ракету»: Израиль обвинили в разбазаривании денег США

По словам журналистки, ракеты, которые армия Израиля использует в железном куполе, стоят по 80 тысяч долларов.

Она проиллюстрировала пост в соцсети фотографиями американцев без определённого места жительства, намекая на то, что США вместо решения внутренних проблемм и борьбы с бедностью, тратятся на войну Израиля и Палестины.