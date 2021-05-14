«По $80 тысяч за ракету»: Израиль обвинили в разбазаривании денег США

https://static.news.ru/photo/73c08506-b5e8-11eb-8268-96000091f725_660.jpg Фото: Israel Defense Forces / Wikimedia

Сирийская журналистка и активиска Марам Сусли, которая поддерживает Палестину в конфликте против Израиля, обвинила в своём Twitter израильских политиков в том, что они тратят деньги американских налогоплательщиков. Именно поэтому им плевать, сколько ракет будет выпущено по Палестине, и сколько ещё будет использовано для защиты от ответного удара.

По словам журналистки, ракеты, которые армия Израиля использует в железном куполе, стоят по 80 тысяч долларов.

Каждая ракета, используемая в железном куполе, стоит 80 тысяч долларов, но Израилю всё равно, потому что он просто заставит американцев заплатить за неё, — написала 34-летняя Марам Сусли.

Она проиллюстрировала пост в соцсети фотографиями американцев без определённого места жительства, намекая на то, что США вместо решения внутренних проблемм и борьбы с бедностью, тратятся на войну Израиля и Палестины.

Every missile used by the iron dome costs $80,000, but Israel doesn't care because they'll just get Americans to pay for it. pic.twitter.com/bhhpdLOvVJ — Syrian Girl (@Partisangirl) May 16, 2021

Сирийка также прошлась по президенту США Джо Байдену. Она написала в другом посте, что поддерживать его, значит официально поддерживать Израиль в его желании избавиться от палестинцев.

Supporting Israel is the same thing as supporting Joe Biden. If you oppose Joe Biden you should oppose Israel. pic.twitter.com/zyOhkxl3DD — Syrian Girl (@Partisangirl) May 16, 2021

Ранее Китай встал на сторону Палестины в конфликте с Израилем.«Китай продолжит оказывать поддержку правому делу палестинского народа, который борется за возвращение ему законных прав, способствовать урегулированию существующих проблем путём справедливого политического диалога», — сказал глава МИД страны Ван И.