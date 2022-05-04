Модернизацию истребителей F-35 назвали проблемой для их продажи в Европу

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Модернизация истребителей F-35 станет проблемой для их продажи в европейские страны, считают американские аналитики. По их мнению, запланированная замена двигателя потребует дополнительной цепочки поставок, что в итоге усложнит логистику, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на портал The National Interest.

Замена двигательной установки F-35 на совершенно новый двигатель потребует дополнительной цепочки поставок и логистики для более новых самолетов. Хотя у европейских стран нет единой политики в отношении закупок F-35, итоговое влияние на стоимость и эффективность, вызванное обновлением, может серьёзно препятствовать будущим продажам в Европе, — пишет издание.

Отмечается, что европейские страны могут начать поиск других истребителей, так как F-35 раньше был им интересен в том числе из-за экономической выгоды.

Ранее, 26 марта, польский президент Анджей Дуда попросил американского лидера Джо Байдена ускорить поставки Польше современного вооружения, среди которого и истребители F-35. Кроме того, речь идёт о системах ПВО Patriot и танках Abrams.

За полтора месяца до этого, 11 февраля, соглашение о поставке истребителей F-35 подписало Министерство обороны Финляндии. Закупка боевых самолётов будет осуществляться в рамках программы правительства США по продаже вооружения за границу (Foreign Military Sales).