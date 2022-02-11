Финляндия подписала контракт с компанией США о поставках истребителей F-35

Министерство обороны Финляндии 11 февраля подписало соглашение с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin о поставке истребителей F-35, сообщили РИА Новости со ссылкой на военное ведомство. Такое решение было принято Кабинетом министров Финляндии 10 декабря 2021 года. Закупка боевых самолётов будет осуществляться рамках программы правительства США по продаже вооружения за границу (Foreign Military Sales).

Министр обороны Антти Кайкконен подписал соглашение о промышленном сотрудничестве в пятницу, 11 февраля 2022 года, в Хельсинки. Соглашение было подписано с производителем истребителей Lockheed Martin и производителем двигателей Pratt & Whitney, — говорится в сообщении ведомства.

В контрактах указано, что в 2025-2030 годах будет поставлено 64 многоцелевых истребителя в конфигурации F-35A Block 4, а также двигатели летательных аппаратов и оборудование для обслуживания техники, в том числе сменное и учебное оборудование.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявила, что страна сохраняет за собой возможность подать заявку на присоединение к НАТО. Принятие такого решения будет зависеть от реальной обстановки, учитывая изменения, происходящие в сфере безопасности в международном контексте.

Позднее Хаависто, говоря о российских предложениях по гарантиям безопасности, отметил важность поддержания диалога по европейской архитектуре безопасности. По его мнению, необходимо принимать решения, учитывающие интересы всех сторон.