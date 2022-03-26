Дуда попросил Байдена ускорить поставки вооружения Польше

Польский президент Анджей Дуда попросил американского лидера Джо Байдена ускорить поставки Польше современного вооружения по текущим программам, сообщает газета Wydarzenia. По словам Дуды, речь идёт о поставках системы ПВО Patriot, истребителей F-35 и танков Abrams.

Я попросил ускорить выполнение заказов по системам Patriot, реактивным системам залпового огня HIMARS, самолётам F-35 и танкам Abrams, — сказал Дуда.

Президент США Джо Байден прибыл 25 марта в Польшу для встречи президентом страны Анджеем Дудой. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине. Также при встрече с Дудой американский президент отметил, что США считают «священной обязанностью» выполнение пятой статьи Североатлантического договора, которая подразумевает принцип коллективной безопасности стран НАТО.

Дуда, в свою очередь, отметил важность приверженности пятой статьи Устава НАТО, которая гласит, что если одно государство-член альянса становится жертвой вооруженного нападения, то все остальные государства-члены Североатлантического союза будут считать этот акт насилия вооружённым нападением на все страны НАТО и предпримут необходимые действия.

Во время своего визита в Варшаву Джо Байден также встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы получить последние данные о ситуации на украинской территории. Американский лидер проинформировал украинских министров об усилиях США по объединению стран мира для поддержки Киева.