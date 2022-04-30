Минобороны России показало работу комплекса Бук-М3 на Украине

Фото Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / Global Look Press

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3». В пресс-службе Министерства обороны России сообщили «Известиям», что российские зенитчики с помощью ЗРК «Бук-М3» обеспечивают воздушное прикрытие в ходе спецоперации на Украине. Представители военного ведомства отметили, что военнослужащие обнаруживают, берут на сопровождение и уничтожают воздушные объекты противника.

Расчёты зенитной ракетной бригады Центрального военного округа, вооруженной новейшими комплексами «Бук-М3», обеспечивают надежное прикрытие с воздуха позиций и объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, — сообщили в ведомстве.

Командир зенитной ракетной батареи Антон рассказал, что возможности радиолокационной станции, которая входит в состав комплекса, позволяют обнаруживать и сопровождать малозаметные объекты, а также уничтожать их на безопасном расстоянии от позиций собственных войск.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что спецоперация на Украине закончится, как только будут достигнуты цели. Так он ответил на вопрос журналистов о возможности завершения боевых действий ко Дню Победы. Министр также прокомментировал предложение генсека ООН привлечь Международный Комитет Красного Креста в организации гуманитарных коридоров на Украине, заявив, что в этом нет необходимости.