https://static.news.ru/photo/49bee8b6-3e92-11ea-b787-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны РФ пригласило военных из 90 стран мира, включая страны НАТО, поучаствовать в Армейских международных играх 2020 года.

Игры пройдут с 23 августа по 5 сентября, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он также отметил, что за пять лет свыше 20 тысяч военных 40 стран приняли участие в мероприятиях.

В этом году ожидается приезд 250 команд.

Как ранее писал NEWS.ru, военные учения Defender 2020, которые пройдут в марте в 10 странах НАТО, для США станут крупнейшими учениями в Европе за последние 25 лет.