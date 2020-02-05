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Замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) поставит в ВС РФ 10 разведывательных комплексов с обновленными беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Форпост-Р».

По словам, Криворучко контракт был заключён в декабре прошлого года. Он также добавил, что ведомство планирует в этом году договориться о дополнительной поставки ещё 18 комплексов «Форпост-Р», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американское издание The National Interest назвало пятёрку самых грозных видов оружия, созданных в Советском Союзе. На первом месте — автомат Калашникова 1947 года (АК-47). Автор материала считает главными его преимуществами небольшой вес, простоту использования и сборки.

На второй строчке — подлодки проекта 941 «Акула» («Тайфун» по кодификации НАТО). На третьей — танк Т-55, сочетавший огневую мощь, высокую мобильность и защищённость.