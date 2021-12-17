Командующий РВСН рассказал о разработке нового ракетного комплекса

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил о разработке нового ракетного комплекса подвижного грунтового базирования. Он также сообщил, что в конце 2022 года на боевое дежурство заступит первый полк новейших российских межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Об этом он сообщил в интервью газете «Красная Звезда».

Каракаев уточнил , что в настоящее время на вооружении российских войск находятся ракетные комплексы стационарного шахтного базирования «Авангард», «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс», а также подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». С 2022 года ракетный комплекс «Воевода» будет поэтапно выведен из группировки РВСН, и его заменит новый ракетный комплекс «Сармат» с тяжёлой ракетой, который во многом превосходит своего предшественника. На данный момент ведётся подготовка «Сармата» к лётным испытаниям.

Новизна и сложность новой техники не станут препятствием для успешной постановки комплекса на боевое дежурство, — подчеркнул глава РВСН.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что новая межконтинентальная ракета «Сармат» станет основой российского ядерного щита на 30–40 лет. Он добавил, что лётные испытания ракеты стартуют уже в нынешнем году, после завершения наземных испытаний, и завершатся в 2022 году.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» была разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева. Как считают эксперты, ракета может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира через Северный или Южный полюсы.