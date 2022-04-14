Капитан Черноморского флота высказался о ЧП с крейсером «Москва»

Служба на крейсере — это определённый риск, поскольку на маленькой площадке находится огромное количество вооружения, заявил «Радио 1» военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя ЧП с ракетным крейсером «Москва». По его словам, на этом крейсере находились 16 крылатых ракет комплекса «Вулкан», флотский комплекс ПВО С-300, «Калибры» и комплексы ближнего действия.

Капитан отметил, что служба на военном корабле изначально предусматривает множество рисков. Самый страшный из них — это пожар. Он может произойти по разным причинам: из-за повреждения техники или из-за боевого поражения.

По словам Дандыкина, пока точно не известно, что именно произошло с крейсером. Он напомнил, что корабль участвовал в спецоперации ВС России на Украине, в частности, эвакуировал сдавшийся украинский пограничный гарнизон с острова Змеиный, дежурил по линии противовоздушной обороны.

Могу сказать одно: когда командование принимает решение эвакуировать экипаж с корабля, это чрезвычайная ситуация. Это значит, что возможности борьбы за его живучесть исчерпаны. Разумеется, выведение из строя флагмана Черноморского флота — большое потрясение и для нас, моряков-черноморцев, и для всех, кто служил на флоте. Это один из лучших кораблей, служить на нём офицеры считали за честь, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что флагман Черноморского флота крейсер «Москва» получил серьёзные повреждения в результате детонации боезапаса из-за возникшего на борту пожара. Как отмечалось, экипаж военного корабля полностью эвакуирован. Где именно произошло ЧП, не уточняется.

Крейсер «Москва» был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 Коммунара в 1976 году как ракетный крейсер «Слава». Спущен на воду 27 июля 1979 года.