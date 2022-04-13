Крейсер «Москва» получил серьёзные повреждения после детонации боезапаса

Флагман Черноморского флота крейсер «Москва» получил серьёзные повреждения в результате детонации боезапаса из-за возникшего на борту пожара, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ. Отмечается, что экипаж военного корабля полностью эвакуирован. В настоящее время причины случившегося устанавливаются.

В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьёзные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован, — рассказали в Минобороны.

Крейсер «Москва» был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер «Слава». Спущен на воду 27 июля 1979 года.

Власти Великобритании ранее рассказали, что отправят на Украину противокорабельные ракеты, а также барражирующие боеприпасы для защиты Одессы в случае наступления на город российских вооружённых сил. Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон заявил, что в отличие от своих европейских коллег намерен поставить на Украину всё, о чём просит Киев.

Речь в частности идёт о противокорабельных ракетах Harpoons, которые используются королевским флотом Британии, ракетах с датчиками, которые могут нацеливаться на корабли, дислоцированные у побережья Украины.