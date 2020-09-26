Истребитель Су-27 перехватил над Балтикой патрульные самолеты США и ФРГ

https://static.news.ru/photo/db194188-01a3-11eb-98ba-fa163e074e61_660.jpg Су-27 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель Су-27 был поднят в небо для перехвата патрульных самолётов США и ФРГ над Балтийским морем.

Российские РЛС засекли две воздушные цели, приближающиеся к границе РФ.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии и сопроводил их над акваторией Балтийского моря, — сообщили в Национальном центре управления обороной.

Су-27 не допустил нарушения государственной границы, передаёт ТАСС.

15 сентября российский Су-27 перехватил американский самолёт над Балтийским морем. Также российские военные зафиксировали американский и британский самолёты-разведчики, которые приблизились к границе РФ над Чёрным морем. В этот же день бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США подлетел к границе над Беринговым морем.

Как писал NEWS.ru, британские военные самолёты и корабли увеличили интенсивность патрулирования у границ России. По мнению экспертов, таким образом выявляются слабости российской обороны. Начиная с последней недели августа порядка 28 самолётов Королевских ВВС Великобритании были замечены вблизи границ России в районе Чёрного моря и у побережья Кольского полуострова, а группировка самолётов за один вылет достигала пяти.