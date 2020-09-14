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Истребители РФ перехватили над Беринговым морем бомбардировщик США

14:30, 15 сентября 2020
Фото: Sgt. Aaron Allmon/U.S. Air Force

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Берингова моря приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель. В воздух были подняты два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по ПВО сил Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США, — цитирует РИА Новости сообщение Министерства обороны РФ.

Истребители сопроводили бомбардировщик над акваториями Берингова и Охотского морей и вернулись на аэродром базирования. Нарушение госграницы допущено не было.

Как писал NEWS.ru, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в последнее время количество полётов разведывательной авиации НАТО у российских границ выросло более чем на 30%. Главком ВКС Сергей Суровикин, в свою очередь, отметил, что подобные действия противоречат обещаниям Альянса не допускать конфронтации. По его словам, инцидентов позволяет избегать только профессионализм российских лётчиков.

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