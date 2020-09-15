Су-27 перехватил американский самолёт над Балтийским морем

https://static.news.ru/photo/784e8cac-f78a-11ea-823a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальный центр управления обороны РФ сообщил о поднятии в небо российского истребителя Су-27 для сопровождения иностранного самолёта над Балтийским морем.

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили два воздушных средства, которые приближались к границе РФ.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и сопроводил его над акваторией Балтийского моря, — говорится в сообщении.

После разворота иностранного самолёта Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Кроме того, российские военные зафиксировали американский и британский самолёты-разведчики, которые приблизились к границе РФ над Чёрным морем.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегические самолёты-разведчики RC-135 ВВС США и ВВС Великобритании, — отметили в НЦУО.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H был перехвачен двумя Су-27 над Балтийским морем. Истребители, входящие в состав дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота, поднялись в воздух, когда российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами заметили приближающийся к госгранице страны воздушную цель.