https://static.news.ru/photo/f137d6c4-e803-11e9-97be-fa163e074e61_660.jpg Минобороны России/РИА Новости Фото: Истребитель-бомбардировщик Су-34 осуществляет бомбометание

Государственные испытания новой авиабомбы «Дрель» планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за непогоды, вероятно, этого сделать не удастся. Данной информацией поделился глава концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Это же авиация. Видите, погода какая? А дальше — только хуже, — приводит слова Лепина «Интерфакс».

О планах завершить испытания авиабомбы представители пресс-службы «Техмаша» рассказали в рамках форума «Армия-2019», который прошёл в июне.

Как ранее писал News.ru, новые кассетные боеприпасы «Дрели» способны самостоятельно выбирать и идентифицировать цель, они не требуют вмешательства человека в режим прицеливания.

Трёхметровые боеприпасы запрограммированы на бронетехнику, ракетные и артиллерийские установки и полностью исключают наведение на гражданские объекты. Если кассеты по какой-то причине не достигли заданной цели, они самоликвидируются, чтобы мирное население по окончании боевых действий не подрывалось на этих боеприпасах.