https://static.news.ru/photo/b2a75076-5aac-11ea-ad29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск объяснил своим подписчикам, какой истребитель станет «убийцей» F-35. Изобретателю пришлось комментировать своё же высказывание о необходимости создания альтернативы F-35, которое он сделал на военном симпозиуме.

По словам Маска, многофункциональный истребитель пятого поколения окажется беспомощным в бою с беспилотным истребителем, которым дистанционно будет управлять специалист. Данное сообщение Маск разместил в своём Twitter.

. @elonmusk says at #AWS20 there should be a competitor to the @LockheedMartin F-35 program. — Lee Hudson (@LeeHudson_) February 28, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский концерн «Автоматика» собирается представить новое поколение радаров для обнаружения беспилотных летательных аппаратов с малой отражающей способностью, рассказал глава предприятия Владимир Кабанов. Разработка может быть использована Минобороны. Военные неоднократно заявляли об атаках террористов на российскую авиабазу Хмеймим (Сирия) с применением дронов.