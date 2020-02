По словам Маска, многофункциональный истребитель пятого поколения окажется беспомощным в бою с беспилотным истребителем, которым дистанционно будет управлять специалист. Данное сообщение Маск разместил в своём Twitter.

. @elonmusk says at #AWS20 there should be a competitor to the @LockheedMartin F-35 program.