https://static.news.ru/photo/66d4a4a2-e8ef-11e9-9b0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

РФ с марта по сентябрь 2019 года сократила количество ядерных боеголовок в своём арсенале на 35 единиц, а Соединённые Штаты Америки — наоборот, нарастили на 11.

При этом обе державы не нарушили нормы соглашения СНВ-3. Документ принят в 2011-м. Согласно ему, армии обеих сторон не должны иметь на вооружении свыше 700 носителей ядерного оружия, 1550 боеголовок и 800 пусковых установок.

По предварительной информации, в марте Москва располагала 524 развернутыми межконтинентальными баллистическими ракетами, а также ракетами на подлодках и тяжёлых бомбардировщиках. К сентябрю их количество сократилось до 513. У Белого дома же их число выросло с 656 до 668, пишет РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент США.

Что касается развёрнутых и неразвернутых пусковых установок, российские Вооруженные силы располагали 757, а США — 800. Договор утратит силу в 2021 году, вопрос о его продлении пока открыт.

Ранее News.ru писал, что Североатлантический альянс считает Россию виновной в прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), даже несмотря на испытания США крылатой ракеты, создание которой противоречит ДРСМД.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключённого в 1987 году. 2 августа текущего года документ официально прекратил своё действие.