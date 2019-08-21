https://static.news.ru/photo/1a344534-c41f-11e9-b079-fa163e074e61_660.jpg Фото: orld News - February 27, 2019 Danny Gys/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Североатлантический альянс считает Россию виновной в прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), даже несмотря на испытания США крылатой ракеты, создание которой противоречит ДРСМД. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

Россия несёт всю ответственность за прекращение действия ДРСМД со 2 августа 2019 года. США продолжают вести консультации со всеми союзниками по НАТО по проблеме завершения действия ДРСМД. Что касается американских военных возможностей, то их должны комментировать представители США, — сказали в пресс-службе альянса.

НАТО таким образом ответила на вопрос о признании факта нарушения ДРСМД Вашингтоном, передаёт ТАСС .

Кроме того, пресс-служба альянса прокомментировала заявление генсека Йенса Столтенберга, которое он сделал 2 августа, в день прекращения ДРСМД. В НАТО посчитали, что Москва, несмотря на годы переговоров, нарушала договор и продолжала модернизацию ракет SSC-8.

Мы не хотим гонки вооружения, и НАТО не намерен разворачивать новые наземные ядерные ракеты в Европе. Но НАТО ответит в сбалансированной и оборонительной манере на значительную угрозу безопасности альянса от ракет SSC-8, — отметили в пресс-службе.

Вашингтон провёл первое испытание крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которая была запрещена ДРСМД, 18 августа.

При этом 21 августа исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти признался, что США работают над созданием гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещён ДРСМД, писал News.ru.