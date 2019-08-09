Минобороны впервые показало широкой публике, как работает гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Демонстрация его возможностей прошла на Армейских международных играх во время шоу «Авиадартс». Они проходят под Рязанью.
Видео с комплексом опубликовал телеканал «Звезда».
В ходе авиашоу пара высотных истребителей МиГ-31К, вооружённых «Кинжалом», прикрывали штурмовую авиацию. А Су-25М били авиационными бомбами по батарее ЗРК условного противника.
Гиперзвуковые «Кинжалы» могут преодолеть любую противоракетную оборону за считаные минуты. Комплекс способен с высокой точностью поражать как стационарные объекты, защищённые бетоном, так и подвижные в радиусе более 2 тыс. км.
Этот ракетный комплекс впервые презентовал президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. Также глава государства рассказал о других разработках: баллистической ракете «Сармат», подводных беспилотниках межконтинентальной дальности, ракетном комплексе «Авангард» и боевых лазерных комплексах.