https://static.news.ru/photo/85962476-bb75-11e9-a098-fa163e074e61_660.jpg Взлёт МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: kremlin.ru

Минобороны впервые показало широкой публике, как работает гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Демонстрация его возможностей прошла на Армейских международных играх во время шоу «Авиадартс». Они проходят под Рязанью.

Видео с комплексом опубликовал телеканал «Звезда».

В ходе авиашоу пара высотных истребителей МиГ-31К, вооружённых «Кинжалом», прикрывали штурмовую авиацию. А Су-25М били авиационными бомбами по батарее ЗРК условного противника.

Гиперзвуковые «Кинжалы» могут преодолеть любую противоракетную оборону за считаные минуты. Комплекс способен с высокой точностью поражать как стационарные объекты, защищённые бетоном, так и подвижные в радиусе более 2 тыс. км.

Этот ракетный комплекс впервые презентовал президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. Также глава государства рассказал о других разработках: баллистической ракете «Сармат», подводных беспилотниках межконтинентальной дальности, ракетном комплексе «Авангард» и боевых лазерных комплексах.