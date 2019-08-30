https://static.news.ru/photo/0846c864-cb1e-11e9-b463-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия и Турция обсуждают возможность поставок российских истребителей Су-57, сообщил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

По его словам, переговоры по этой теме продолжат представители ведомств страны, которые останутся на территории РФ после авиакосмического салона МАКС-2019.

Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству, — сообщил он.

Эрдоган также подчеркнул, что если Вашингтон не изменит свою позицию по поставкам истребителей F-35, Турция готова «искать выходы из этой ситуации», передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что США предлагают турецким властям отказаться от купленных у России ЗРС С-400, чтобы вернуться в программу F-35. Только при этом условии американцы могут рассмотреть участие Турции в программе создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.