Россия и Турция обсуждают возможность поставок российских истребителей Су-57, сообщил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.
По его словам, переговоры по этой теме продолжат представители ведомств страны, которые останутся на территории РФ после авиакосмического салона МАКС-2019.
Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству, — сообщил он.
Эрдоган также подчеркнул, что если Вашингтон не изменит свою позицию по поставкам истребителей F-35, Турция готова «искать выходы из этой ситуации», передаёт
Ранее News.ru писал, что США предлагают турецким властям отказаться от купленных у России ЗРС С-400, чтобы вернуться в программу F-35. Только при этом условии американцы могут рассмотреть участие Турции в программе создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.