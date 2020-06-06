Эксперт усомнился в эффективности новой снайперской винтовки из РФ

https://static.news.ru/photo/d3d61444-a877-11ea-969c-fa163e074e61_660.jpg Фото: LobaevArms/facebook.com

Историк и специалист по огнестрельному оружию Семён Федосеев выразил сомнения в эффективности применения снайперской винтовки DXL-5 в боевых условиях. Её в начале 2021 года обещает выпустить компания Lobaev Arms из Калужской области.

Использовать винтовку можно будет даже при расстоянии до цели в 7 км.

Идея прицельной стрельбы на семь километров может быть интересна для спортсменов, — заявил Федосеев в интервью телеканалу «360».

Он добавил, что снайперы обычно работают по целям, если расстояние до неё не превышает один километр, а при большем расстоянии найти цель стрелку будет затруднительно, даже при наличии хорошей оптики. Федосеев также отметил, что проблема для снайпера при больших расстояниях заключается в том, что цель должна быть неподвижной. При этом и ветер не должен влиять на полёт пули.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гендиректор компании Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал о патроне к новой винтовке, который будет содержать ряд технологических новшеств для стрельбы на 7 км. Подробностей он не раскрыл, отметив лишь, что боеприпас будет превышать используемые ранее по размерам и начальной скорости пули. По его словам, на мировом рынке снайперского оружия подобных винтовок ещё не было.