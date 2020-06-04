Российские оружейники начали разработку винтовки рекордной дальнобойности

https://static.news.ru/photo/659eccd8-a704-11ea-878a-fa163e074e61_660.jpg Владислав Лобаев Фото: LobaevArms/facebook.com

Снайперская винтовка, способная поражать цели на расстоянии в семь километров разрабатывается в России. Её созданием занимается компания Lobaev Arms.

Сейчас мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы три километра, — рассказа л РИА Новости гендиректор компании Владислав Лобаев.

По его словам, на мировом рынке снайперского оружия подобных винтовок ещё не было.

Предварительное название проекта DXL-5. Предполагается, что работа над ним будет закончена в начале 2021 года.

Лобаев добавил, что патрон к новой винтовке будет содержать ряд технологических новшеств для стрельбы на указанное расстояние. Подробностей он не раскрыл, отметив лишь, что боеприпас будет превышать используемые ранее по размерам и начальной скорости пули.

Самой дальнобойной на сегодняшний день стала винтовка «Сумрак», также созданная Lobaev Arms. Она способна поражать цели на расстоянии 4,2 километра при рекордной стрельбе и 2,5 километра — при уверенной.

Ранее NEWS.ru писал, что российские инженеры разработали универсальный указатель патронов для оружия, который встраивается в любой коробчатый магазин. Изобретение позволит определить заполненность магазина визуально и тактильно.