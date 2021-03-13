Эксперт объяснил, почему Британия боится танкового сражения с РФ

https://static.news.ru/photo/e1f8bb9e-84b3-11eb-9294-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Британии заявили, что у армии страны нет шансов на успех в случае гипотетического танкового сражения с Россией. Как считает военный эксперт Алексей Леонков, такие опасения обоснованы, поскольку Соединённое Королевство сейчас находится на задворках гонки вооружений.

Он заметил, что военный бюджет Великобритании должен вырасти до $80 млрд, и если это произойдёт, то все статьи расходов будут профинансированы. Это, по его словам, касается, в частности, модернизации танков Challenger 2, создания новых видов морского оружия или закупок его у США, а также совершенствования систем ПРО.

Поэтому сейчас в британских СМИ всё чаще появляются материалы, где говорится о растущем превосходстве «страшного» российского оружия и призывы предпринимать ответные действия, включая повышение расходов на оборону, — приводит слова Леонкова «Взгляд».

Он констатировал, что британская армия действительно испытывает серьёзные затруднения в последние годы, в том числе не может вести полноценные боевые операции за рубежом, есть проблемы с флотом и с личным составом. И это не может не удручать британцев.

Ранее комитет по вопросам обороны палаты общин британского парламента представил доклад, в котором говорилось, что дуэль танковых подразделений Великобритании и России в случае вооружённого конфликта с большой вероятностью закончится не в пользу подданных королевы. Аналитики уточнили, что у боевых машин Британии, принятых на вооружение лет 30 назад, низкая механическая надёжность и слабая огневая мощь. В Лондоне добавили, что британский парк бронетехники не даёт возможности Соединённому Королевству обеспечить «эффективный вклад» в сдерживание России сухопутными силами НАТО.

Как писал NEWS.ru, бывший глава Генштаба Вооружённых сил Великобритании генерал Ричард Даннат критически отозвался о состоянии армии государства. Он заявил, что из-за действий правительства армия оказалась негодной к боевым действиям.