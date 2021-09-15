Дизельная подлодка «Дмитров» провела учения в Балтийское море

Российская дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) «Дмитров» вышла на учения в Балтийское море. Экипаж лодки отрабатывал задачи на различных глубинах с максимальной глубиной погружения до 190 метров. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы Балтфлота.

По словам военных, в ходе глубоководного погружения экипаж проверил работу всех систем и механизмов подводной лодки, подводники отработали алгоритм действий при управлении кораблём на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность. После этого экипаж осуществил всплытие на поверхность и продолжил боевую подготовку.

Ранее атомная подводная лодка проекта 949А «Орёл» провела стрельбу противокорабельным ракетным комплексом «Гранит» на учениях в Арктике. Мишень, имитирующая крупный надводный корабль условного противника, находилась на расстоянии более 100 километров от точки пуска ракеты. При этом корабли Кольской флотилии заранее закрыли район проведения ракетной стрельбы для гражданского судоходства и полётов авиации.