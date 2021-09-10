Подводная лодка «Орёл» провела ракетную стрельбу в Арктике

Атомная подводная лодка проекта 949А «Орёл» провела стрельбу противокарабельным ракетным комплексом «Гранит» на учениях в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота. Мишенная позиция, имитирующая крупный надводный корабль условного противника, находилась на дистанции более 100 километров от точки пуска ракеты.

В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Орёл» проекта 949А «Антей» выполнил ракетную стрельбу в Баренцевом море, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что корабли Кольской флотилии разнородных сил заранее закрыли район проведения ракетной стрельбы для гражданского судоходства и полётов авиации. «Гранитом» оснащены атомные подводные крейсеры проекта 949А «Антей», а также флагман Северного флота тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Комплекс способен поражать цели на расстоянии до 500 километров, преодолевая противоракетную оборону.

Ранее российская атомная подводная лодка «Орёл» потеряла ход у берегов Дании. Причинами этого могли быть попадание посторонних предметов в водозабор, ошибка навигации, а также наматывание сетей на винт, считает доктор военных наук Константин Сивков.