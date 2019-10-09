https://static.news.ru/photo/f5157662-ea82-11e9-960a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Экипажи МиГ-31БМ, МиГ-29СМТ, Су-27, Су-34, Су-30СМ и Су-35 на запасных и оперативных аэродромах будут выполнять задачи по снаряжению самолётов боеприпасами, дозаправке, организации охраны аэродромов, а также по защите от условного врага.

Около 70 экипажей самолётов, дислоцированных в Воронежской, Ленинградской, Тверской, Курской, Нижегородской областях и Карелии, отрабатывают действия при атаке на аэродромы условного противника, передаёт телеканал « Звезда ».

Мероприятия проходят в рамках контрольной проверки. В них принимают участие около тысячи военнослужащих. Экипажи авиации ВКС России уже приступили к перебазированию.

Ранее News.ru писал, что Министерство обороны РФ опубликовало видео военных учений с участием кораблей арктической группировки Северного флота в Баренцевом море. На кадрах можно увидеть запуск зенитных ракет и стрельбу из корабельной артиллерии. В стрельбах участвовали экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», больших десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога». Отражение нападения условного противника велось при помощи зенитных ракетных комплексов «Кинжал», артиллерийских установок АК-100, АК-725 и зенитных комплексов АК-630.