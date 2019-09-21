Министерство обороны РФ опубликовало видео военных учений с участием кораблей арктической группировки Северного флота в Баренцевом море. На кадрах можно увидеть запуск зенитных ракет и стрельбу из корабельной артиллерии.
Учение проходило в штормовых условиях при волнении моря до 4 баллов и сильном порывистом ветре, — сообщается в подписи к видео.
В стрельбах участвовали экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», больших десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога». Отражение нападения условного противника велось при помощи зенитных ракетных комплексов «Кинжал», артиллерийских установок АК-100, АК-725 и зенитных комплексов АК-630.
Как писал News.ru, Минобороны впервые показало широкой публике, как работает гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Демонстрация его возможностей прошла на Армейских международных играх во время шоу «Авиадартс» под Рязанью. В ходе авиашоу пара высотных истребителей МиГ-31К, вооружённых «Кинжалом», прикрывала штурмовую авиацию. А Су-25М били авиационными бомбами по батарее ЗРК условного противника.