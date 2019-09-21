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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал глупым заявление американского военачальника о планах по преодолению системы ПРО Калининградской области. Он посоветовал Соединённым Штатам обратить внимание на состояние собственных систем противоракетной обороны, не защитивших нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит, например, с их противоракетной обороной и теми средствами ПРО, которые создаются Соединёнными Штатами, — цитирует «Интерфакс»...