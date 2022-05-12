Чехия захотела получить немецкие танки взамен помощи Украине CT: минобороны Чехии хочет получить немецкие танки взамен военной помощи Украине

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Правительство Чехии ведёт переговоры с немецкими партнёрами о поставках немецких танков взамен военной помощи, которую страна оказывает Украине, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на главу Минобороны Яну Чернохову. Речь идёт о поставках чешской тяжёлой военной техники Киеву. Прага рассчитывает получить немецкие танки Leopard-1 или Leopard-2.

Чешская армия могла бы получить какую-то среднюю версию между старшим типом танков Leopard-1 и современным Leopard-2, — заявила Чернохова.

Глава военного ведомства Чехии добавила, что Прага нуждается в сильной боеспособной армии.

Пентагон ранее опубликовал видео с боевой техникой, которую военное командование США поставляет Киеву в рамках помощи. Речь идёт о бронетранспортёрах M113. На кадрах видно, как американские военные и гражданские подрядчики погружают технику на автотранспортёры. Всего в пакет военной помощи Украине входит 200 таких машин. Данный тип техники стоит на вооружении Вашингтона ещё с 1960-х годов. Бронетранспортёры были взяты из наличия национальной гвардии нескольких американских штатов.