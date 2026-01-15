Бывший российский бизнесмен продаст ракеты ВСУ? Что известно о Ruta Block 2

Швейцарская частная компания разрабатывает малозаметную тактическую ракету в интересах украинской армии, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что известно о Ruta Block 2, при чем здесь бывший российский бизнесмен — правда ли он продаст ракеты ВСУ?

Что известно о Ruta Block 2: характеристики и особенности

Ruta Block 2 собираются изготавливать с совершенной элементной базой, широким применением радиопоглощающих материалов и прямоугольным сечением фюзеляжа, утверждает Telegram-канал «Военная хроника». Ракеты будут обладать меньшей эффективной отражающей поверхностью, а низковысотный профиль полета с огибанием рельефа и крейсерская скорость 0,55–0,7 Маха осложнят сопровождение и перехват Ruta Block 2 таким комплексам, как «Панцирь-С1/С1М», отметил источник.

Наведение ракеты, продолжил канал, базируется на современной высокоточной системе с минимальным уровнем «дрейфа» и итоговой погрешности. Механизм дополняется современным GPS-модулем с высоким уровнем помехозащищенности, а также оптико-электронной корреляционной системой с дневным и тепловизионным каналами, сопряженными с модулем ИИ. Последние позволяют не сбиваться с маршрута даже при отсутствии GPS и уверенно выходить к целевым объектам, пояснил источник.

Ракеты будут оснащены складным крылом, что предполагает контейнерное размещение на мобильных платформах, предположила «Военная хроника». Масса осколочно-фугасной или проникающе-фугасной боевой части ракеты может доходить до 250 кг — это серьезная угроза для тыловых командных пунктов, логистических узлов, ТЭС и подстанций, объектов военно-промышленного комплекса, считает канал.

Разработкой ракеты занимается аэрокосмическая корпорация Destinus, основанная бывшим российским предпринимателем Михаилом Кокоричем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), добавили авторы. Кокорич основал более 20 компаний, в числе которых «Даурия» (частная космическая компания, сотрудничала с Роскосмосом), возглавлял крупную торговую сеть электроники «Техносила». Сообщалось, что в 2025 бизнесмен отказался от российского гражданства, с 2022 года живет в Швейцарии.

Во Франции захотели свой «Орешник» — что сказал Макрон

Европа должна получить вооружение, сопоставимое с российским комплексом «Орешник», заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что ЕС необходимо оборудование такого уровня для поддержания обороноспособности.

«Мы должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», — сказал Макрон.

Он добавил, что Франция планирует в 2027 году увеличить военный бюджет до €64 млрд. Он напомнил, что такая задача ставилась к 2030 году..

Редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков предположил, что создание аналога «Орешника» может занять у Евросоюза 25 лет. По его словам, в Европе нет профессионалов, способных воплотить такие проекты в жизнь.

«Американское агентство DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. — NEWS.ru) проводило исследования в области гиперзвуковых технологий. Какие институты США и Европы обладают технологиями, на основе которых можно сделать американский гиперзвук? Их почти нет. Поэтому, когда Макрон говорит „надо обзавестись“, это не значит, что Европа быстренько заимела технологию управляемого гиперзвука», — сказал Леонков.

Он подчеркнул: исследования гиперзвуковых технологий в ЕС ограничивались академическими рамками. Там ведутся только теоретические и лабораторные практики, которые не дают возможности разработать технологию управляемого гиперзвука ни в ближайшем, ни в среднесрочном будущем, пояснил эксперт.

«Не случайно я упомянул агентство DARPA. Оно как раз предлагало Пентагону привлечь теоретиков из Европы, которые проводили академические исследования. У них даже были построены центрифуги для испытания звуковых скоростей тела очень маленьких размеров. Я подозреваю, что [объединение теоретиков в единую исследовательскую группу] произошло, и можно говорить о следующем: в Европе таких специалистов не осталось. Они все находятся на территории США. Соответственно, желание Макрона — это все равно что написать письмо Санта-Клаусу», — заключил Леонков.

