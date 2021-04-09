Британцы заинтересовались боевыми роботами России

Британские пользователи оценили боевых роботов России «Уран». Больше всего их удивило, как при небольшом бюджете на оборону РФ опередила НАТО в технологическом оснащении.

Статья о роботах в российской армии была опубликована в издании Daily Mail. Эксперты дали характеристики нескольких моделей и сопроводили их видеозаписями испытаний.

В комментариях британцы порассуждали, как можно обезвредить эти боевые машины. Среди предложений было: заглушить радиосигнал или закрасить роботу инфракрасные «глаза» баллончиком с краской.

Ранее, как писал NEWS.ru, Минобороны России сообщило о появлении первого в стране подразделения с ударными роботами. В него вошли пять роботов на гусеничном ходу «Уран-9», а также 20 боевых машин.