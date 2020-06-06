Атомную подлодку «Князь Владимир» включат в состав ВМФ в ближайшие дни

https://static.news.ru/photo/000ca658-a7f2-11ea-a6f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Стратегическую подлодку «Князь Владимир» примут в состав Северного флота России на следующей неделе. В ближайшее время будет определена дата проведения торжественной церемонии.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в промышленности, дата церемонии будет зависеть от ряда факторов, в том числе от ситуации с коронавирусом.

Подлодка является головным кораблём проекта 955А атомных субмарин четвёртого поколения — «Борей-А». Она отличается от крейсеров проекта 955 пониженной шумностью и лучшей управляемостью.

21 мая атомная подлодка «Князь Владимир» завершила контрольные испытания в Белом море. В настоящий момент крейсер находится в Северодвинске, где с 6 июня официально ограничены въезд и выезд из-за коронавируса.

Ранее о масштабном поступлении новых кораблей заявил Сергей Шойгу. По его словам, в 2020 году флот ждёт от Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) головные атомные подлодки «Князь Владимир», «Казань», первые серийные субмарины «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную «Волхов». Помимо этого, министр рассчитывает ещё и на шесть боевых кораблей: фрегат «Адмирал Касатонов», корветы «Гремящий», «Ретивый» и «Алдар Цыденжапов», большой десантный корабль «Пётр Моргунов», базовый тральщик «Яков Баляев» и три судна обеспечения, сообщал NEWS.ru.