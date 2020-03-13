Минобороны создаёт Центр управления кораблестроения, модернизации и ремонта кораблей и судов при главнокомандующем Военно-морским флотом. Об этом сообщил замминистра Алексей Криворучко, отвечающий за гособоронзаказ. По его словам, новая структура призвана обеспечить решение системных вопросов в военном кораблестроении по поручению главы ведомства Сергея Шойгу. Источники NEWS.ru в Минобороны затруднились ответить, что значит «системные вопросы», но заверили, что для программы перевооружения флота требуется оптимизация. По словам представителей военного ведомства, только в этом году в его состав примут четыре новейших атомных субмарины-носителя баллистических и крылатых ракет «Борей-А» и «Ясень-М», а также несколько фрегатов и корветов, на борту которых будут размещены дальнобойные «Калибры», а в перспективе и гиперзвуковые «Цирконы».

По словам замминистра, центр также займётся оптимизацией типов кораблей и судов, состава их вооружения, совершенствованием интегрированной системы боевого управления.

В настоящее время проводится дополнительная профессиональная подготовка по вопросам ценообразования, финансового контроля, аудита и проектного управления, — отметил Криворучко.

Ранее о масштабном поступлении новых кораблей на селекторном совещании с руководством Минобороны заявил Сергей Шойгу. По его словам, в 2020 году флот ждёт от Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) головные атомные подлодки «Князь Владимир», «Казань», первые серийные субмарины «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную «Волхов». Помимо этого, министр рассчитывает ещё и на шесть боевых кораблей: фрегат «Адмирал Касатонов», корветы «Гремящий», «Ретивый» и «Алдар Цыденжапов», большой десантный корабль «Пётр Моргунов», базовый тральщик «Яков Баляев» и три судна обеспечения.

Казалось бы, немного, но, как пояснил источник NEWS.ru в Минобороны, нюанс заключается в формулировках министра: «головной», «серийный», «фрегат», «корвет». По его словам, именно эти корабли обеспечат постоянное присутствие российского Военно-морского флота (ВМФ) в Арктике, Атлантике, Тихом и Индийском океанах.

В первых двух случаях речь идёт о новейших стратегических и многоцелевых ракетных крейсерах проекта 955 «Борей-А» и 885 «Ясень-М». Впервые закладка таких субмарин состоялась ещё в начале 90-х годов. Однако только к 2012-му Минобороны сумело окончательно сформулировать их технические характеристики. В итоге в составе флота в эксплуатации в настоящее время находятся стратегические крейсеры «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах». Они похожи друг на друга только внешне, но их внутренняя начинка представляет собой «винегрет» из разного оборудования. И только четвёртая лодка — АПЛ «Князь Владимир» — стала своеобразным эталоном, по которому будут строить другие корабли этой серии.

Корветы «Гремящий» MOD Russia/Global Look Press

Сегодня же Минобороны несогласно с тем, что ему продолжают подсовывать сырые проекты кораблей, не имеющие под собой серьёзной технической проработки. Например, Крыловский центр и Невское ПКБ — основные проектанты больших «платформ» — предлагают несколько авианосцев: лёгкие, средние, тяжёлые, атомные и с обычными дизельными энергетическими установками. Наиболее известны проекты «Шторм» и «Ламантин». При внешнем сходстве их роднит атомная энергоустановка, циклопический размер в 300 метров и возможность размещения на палубе до 90 летательных аппаратов, в том числе и беспилотных.

Стоимость разработки и строительства только одного из них оценивается в 300-400 млрд рублей. Сумма гигантская, если учесть, что нужен не один, а как минимум несколько таких кораблей. Однако выбрать из двух проектов военные никак не могут. Оба существуют исключительно в макетах. Их реальное проектирование и проработка могут увеличить сумму контракта вдвое. И не факт, что на выходе будет то, что реально хотелось. Это в полной мере ощутил Нью-Дели, получивший бесплатно корпус авианесущего крейсера «Адмирал Горшков», который российские корабелы переоборудовали в авианосец Vikramaditya. Многие технические решения по кораблю принимались по ходу строительства. В итоге «подарок» обошёлся заказчику в более чем $3 млрд.

Эксперт в области военно-морских вооружений Александр Мозговой сообщил NEWS.ru, что и «сейчас достаточно средств для контроля» — Крыловский центр, военные представительства на судоверфях.

ОСК рапортует, что программа обновления флота идёт строго по графику. Корабли закладываются, спускаются, но годами вводятся в состав ВМФ. Александр Мозговой эксперт в области военно-морских вооружений эксперт в области военно-морских вооружений

Поэтому логика Минобороны в случае с созданием центра понятна — сегодня необходимо взять под контроль процесс проектирования и ценообразования. Тем более, что ОСК планирует реструктуризировать Крыловский научный центр в Санкт-Петербурге. По словам источников NEWS.ru в судостроительной отрасли, такое решение может быть связано с «собственными счётами» главы корпорации Алексея Рахманова с руководством старейшего в стране научно-исследовательского учреждения.

Бывший первый замглавкома Военно-морским флотом, адмирал Игорь Касатонов считает, что создание центра — это возможность сделать флот по-настоящему самостоятельным видом Вооружённых сил.

Результаты кораблестроительных программ становятся видны через десятилетия. Возможно, что процесс их формирования необходимо отдать в руки специалистов, понимающих, как это будет работать. Игорь Касатонов бывший первый заместитель главкома Военно-морским флотом, адмирал бывший первый заместитель главкома Военно-морским флотом, адмирал

В рамках десятилетней программы перевооружения, начавшейся в 2010 году, ВМФ получил четверть из 22 трлн рублей. Малые ракетные корабли проектов «Буян» и «Каракурт» сегодня составляют главную ударную силу российского ВМФ. Благодаря крылатым ракетам большой дальности «Калибр», они способны поразить из Каспийского моря любые цели, находящиеся на территориях от Сирии до Индии, а из Чёрного и Балтийского — от побережья Северной Африки до всей Европы.

На декабрьском совещании 2019 года в Сочи президент Владимир Путин сообщил, что к 2023 году количество носителей таких ракет удвоится. И это будут не только малые ракетоносцы, но и фрегаты дальней морской зоны проектов 20380 и 11356Р/М, а также дизельные подводные лодки «Варшавянки» и атомные «Ясени».