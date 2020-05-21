Атомоход «Князь Владимир» завершил испытания в Белом море

Атомная подлодка «Князь Владимир» завершила контрольные испытания в Белом море. В настоящий момент крейсер находится в Северодвинске, сообщили представители Северного флота.
Крейсер действовал в Белом море с 12 мая. Его контрольные испытания проводились сначала в надводном, а затем в подводном положении, — пишет ТАСС.
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» обладает низкой шумностью и улучшенной системой управления. Корабль оснащён комплексом межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и современным торпедным оружием.
ВМФ РФ получит субмарину 25 мая 2020 года. В середине июня на «Князе Владимире» поднимут Андреевский флаг. Данная церемония утвердит ввод корабля в боевой состав флота.
NEWS.ru писал, что российские военные моряки совершат арктический поход по Северному морскому пути. В нём примут участие большие десантные корабли и большой противолодочный корабль Кольской флотилии разнородных сил.
Во время плавания планируется организовать несколько тактических учений по обороне. Они пройдут в северных российских регионах и по трассе Севморпути.